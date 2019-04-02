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» » » Тамбовский спортсмен успешно выступил в лыжном марафоне

Тамбовский спортсмен успешно выступил в лыжном марафоне

Сегодня, 09:36
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Тамбовский спортсмен успешно выступил в лыжном марафоне

Тамбовский лыжник мастер спорта России Александр Кузин занял пятое место в Мурманском лыжном марафоне. В первый день состязаний в гонке свободным стилем приняли участие 1160 лыжников - представители 15 стран мира и 70 регионов России. Тамбовский лыжник представляет “Динамо” (КФК УМВД России по Тамбовской области).

Александр Кузин неоднократно принимал участие в Международном Празднике Севера и в 2015 году становился абсолютным чемпионом. Коллектив Тамбовской региональной организации Общества "Динамо" поздравляет Александра с успешным выступлением на марафоне и окончанием лыжного сезона!
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