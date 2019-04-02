С приходом нового руководителя учреждение изменилось в лучшую сторону 0 На днях в администрации города Тамбова под председательством замглавы администрации Анатолия Семченко состоялось совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Тамбова.

На рынке труда Тамбовской области требуются производственники и рабочие 0 Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии и резюме на сайте hh.ru в Тамбовской области и выяснили, какие специалисты были востребованы на рынке труда в первом квартале 2019 года и какую заработную плату им предлагают.

Тамбовский спортсмен успешно выступил в лыжном марафоне 0 Тамбовский лыжник мастер спорта России Александр Кузин занял пятое место в Мурманском лыжном марафоне.

В Тамбове у семьи из Кирсановского района родилась тройня 0 Три малыша родились в перинатальном центре областной детской больницы. Радость пришла в семью Елены и Олега Ивлевых из Кирсановского района.

За год в России умерло 99,7 тысяч человек 0 Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

Из-за плохой погоды на дорогах будет опасно 0 Согласно прогнозу Гидрометцентра, 4 апреля на территории Тамбовской, Рязанской, Воронежской и по северу Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега при усилении ветра до 18 м/с.

Жители Тамбова обнаружили десятки бездыханных птиц на бульваре Энтузиастов 0 Региональные СМИ сообщают, что на бульваре Энтузиастов в городе Тамбове отмечена аномалия – десятки птиц лежат на пешеходном тротуаре.

Детский садик – ветхая кровля, плесень, гнилые полы 0 Прокуратура провела проверку по обращению родителей детей, посещающих детский сад № 8 «Теремок», который располагается в городе Рассказово.

Знаете ли вы семьи, которые не могут купить обувь? 0 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи.

Из Тамбова в Симферополь и Сочи 0 Из Тамбова летом откроется авиасообщение с Симферополем и Сочи. Стоимость перелета составит от 5640 рублей.

Стали известны ещё два участника фестиваля «Чернозём» 0 Очередными объявленными участниками рок фестиваля «Чернозём» стали группы BrainStorm и «Мумий Тролль». Фестиваль пройдет 9, 10, 11 августа.

Российские семьи не могут купить самое необходимое 0 Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тысяч рублей.

Четыре пассажирки автобуса получили ушибы из-за резкой остановки 0 В Тамбове на улице Мичуринской из-за резкого торможения автобуса различные ушибы получили пассажиры: семнадцатилетняя девушка и женщины: 1945, 1957 и 1975 годов рождения.

Власти пообещали учесть мнение горожан в вопросе переименования улицы Степана Разина 0 Поступили ответы из администрации города Тамбова и Тамбовской области по вопросу возможного переименования улицы Степана Разина на обращения депутата Тамбовской городской Артема Александрова.

Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных» 0 Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных», который прошел на базе ТГТУ.

Александр Архипов: «Самая плохая из всех шести созывов - это Дума 6-го созыва» 0 Совсем недавно Тамбовская городская Дума отметила свое 25-летие. Об итогах работы представительного органа шестого созыва рассуждает депутат Тамбовской городской Думы II созыва Александр Архипов.

В Тамбовской области могут закрыть ещё одну школу 0 В селе Лукино Ржаксинского района могут закрыть школу. Родители учащихся обратились на сайт губернатора Александра Никитина с требованием не закрывать школу.

Сколько в Тамбовской области построили жилья в 2018 году? 0 В Тамбовской области по итогам 2018 года построено 858865 кв. м жилья. Сохранятся огромная диспропорция по муниципалитетам. Больше половины нового жилья построено в Тамбове и Тамбовском районе (Тамбов – 399993 кв.м, Тамбовский район – 141235 кв. м).

В Мучкапском районе погибли мотоциклисты 0 В Мучкапском районе 1 апреля в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла KAWASAKI. В 23.30 водитель мотоцикла, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением, выехал на правую обочину и допустил опрокидывание.

Тамбовская область на 56 месте по доступности ипотеки 0 Тамбовская область заняла 56 место в рейтинге регионов по доступности ипотечных кредитов по итогам 2018 года. По итогам 2018 года в Тамбовской области построено 858865 кв. м жилья.