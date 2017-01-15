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СКР: Подросток из Тамбовской области зарубил спящих родственников
15 января 2017
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Ужасающие новости пришли сегодня из Следственного комитета по Тамбовской области. 14 января в рабочем поселке Сосновка найдены три трупа. В убийстве 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки подозревается их 17-летний родственник.
По версии следствия, в семье часто происходили конфликты на бытовой почве. Из-за неприязненных отношений подросток решился на убийство отца, сестры и бабушки. Рано утром, 14 января, когда родственники спали, он с топором напал на них. Пожилая женщина и девочка скончались на месте. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Сейчас по делу проводятся следственные действия с участием подростка. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры в виде заключения под стражу.
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