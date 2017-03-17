В Котовске многодетная мать подозревается в убийстве соседа, устраивавшего пьяные посиделки Комментариев: 0



В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что у подозреваемой и погибшего складывались конфликтные отношения. Мужчина злоупотреблял спиртным и часто приглашал гостей, с которыми проводил время на общей кухне, тем самым мешая женщине, воспитывающей троих малолетних детей. По версии следствия, в ночное время 19 марта, котовчанка ударила соседа ножом. Ранение оказалось смертельным.



В рамках расследования уголовного дела произведен комплекс первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские и ряд иных экспертиз. 32-летняя жительница Котовска стала главной подозреваемой в убийстве соседа. Тело 37-летнего мужчины было обнаружено ночью 19 марта в одном из многоквартирных домов города.В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что у подозреваемой и погибшего складывались конфликтные отношения. Мужчина злоупотреблял спиртным и часто приглашал гостей, с которыми проводил время на общей кухне, тем самым мешая женщине, воспитывающей троих малолетних детей. По версии следствия, в ночное время 19 марта, котовчанка ударила соседа ножом. Ранение оказалось смертельным.В рамках расследования уголовного дела произведен комплекс первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские и ряд иных экспертиз.



