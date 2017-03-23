Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

Новым главой Тамбова стал историк

Качество жизни в Тамбовской области оставляет желать лучшего

Тамбовские "пятачки" растут в весе

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

» » » В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины

В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины

Вчера, 12:30
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины На Тамбовщине возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины. Тело 32-летней погибшей с телесными повреждениями, характерными падению с высоты, было найдено сегодня рано утром под окнами пятиэтажного дома в одном из городов области. Рядом с трупом находилась 3-летняя дочь женщины. С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в настоящее время по делу проводится комплекс первоначальных следственных действий. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства обнаружения рядом с телом женщины её ребенка.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В сарае в Знаменском районе нашли труп престарелой женщины

Под Тамбовом найден труп 2-летней девочки с телесными повреждениями

В Мичуринске выясняют обстоятельства убийства 47-летней женщины

В Староюрьевском районе найден труп мужчины с телесными повреждениями

Женщину нашли с резаной раной на шее

В Уваровском районе обнаружено тело без вести пропавшей местной жительницы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины

Вчера, 12:30
0
Рядом с трупом находилась ее 3-летняя дочь.

Учащиеся школы №33 поздравили старейшего в мире ветерана-подводника

23 марта 2017
0
С Днем моряка-подводника – профессиональным праздником военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, который отмечается 19 марта, учащиеся средней общеобразовательной школы №33 поздравили ветерана-подводника Юлия Ксюнина.

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

23 марта 2017
0
При содействии главы администрации области Александра Никитина Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» обеспечен заказами до конца года. Производственная программа «Милорема» на 2017 год позволяла загрузить предприятие лишь на первый квартал.

В Тамбове 22 марта в ДТП пострадали два человека

23 марта 2017
0
В Тамбове 22 марта на улице Базарной водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН», мужчина 1960 года рождения, двигаясь на перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с автомобилем «ФОРД ФОКУС», который двигался по главной дороге.

Автопоезд «Забота» выходит на маршрут

23 марта 2017
0
До 24 мая автопоезд побывает в 23 районах Тамбовской области.

Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА: Поправки в законопроект ОСАГО нацелены именно на улучшение положения автовладельцев

22 марта 2017
0
Евгений Уфимцев принял участие в пресс-конференции по акции "Сложности перехода", которая накануне состоялась в Тамбове.

Жители Тамбова выбирают для детей привычные имена

22 марта 2017
0
В этом году популярными женскими именами в Тамбове стали Виктория и София. Мальчиков чаще называют именем Иван.

Чемпионы Олимпийских игр встретились с тамбовскими школьниками

21 марта 2017
0
Мероприятие состоялось в рамках региональной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи».

В Тамбовской области 203 человека напишут ЕГЭ досрочно

21 марта 2017
0
В ближайший четверг, 23 марта, в Тамбовской области пройдут сразу два экзамена.

Скверы Мичуринска становятся уютнее

21 марта 2017
0
В городе устанавливают скамейки.

Выставка, посвященная юбилею области, открылась в Тамбове

20 марта 2017
0
Большая часть творений – произведения живописи.

В Тамбове взялись за ямочный ремонт

20 марта 2017
0
За выходные горячей асфальтобетонной смесью залатали ямы на отдельных участках целого ряда улиц города.

В Котовске многодетная мать подозревается в убийстве соседа, устраивавшего пьяные посиделки

20 марта 2017
0
Из-за этого у подозреваемой и погибшего складывались конфликтные отношения.

24 марта жителям области окажут бесплатную правовую помощь

20 марта 2017
0
Тамбовчан проконсультируют по всему спектру правовых вопросов, окажут содействие в составлении правовых документов, предоставлении справок по действующему законодательству

Пешеход погиб, перебегая дорогу в Тамбове

20 марта 2017
0
Всего за минувшие выходные в регионе произошло 5 ДТП.

В Тамбовской области орудуют псевдогазовики

17 марта 2017
0
Свой визит они объясняли проверкой газовых плит.

Ограничение движения на улицах Тамбова

17 марта 2017
0
Трудности с проездом возникнут в центре города.

В тамбовском зоопарке проснулись мишки

17 марта 2017
0
Зимовка медведей прошла благополучно.

В Тамбовской области водитель грузовика задавил сам себя

17 марта 2017
0
Трагедия произошла в Токаревском районе.

В этом году рок-фестиваль "Чернозем" пройдет в начале августа

16 марта 2017
0
Одно из самых ожидаемых событий года будет проходить с 4 по 6 августа.

QR-код ускорит процесс подведения итогов выборов в Тамбовской области

16 марта 2017
0
В апреле на выборах в Тамбовской области будет опробован новый механизм передачи информации с бумажного носителя на электронный, который позволит значительно ускорить сроки подведения результатов выборов. Вместо того, чтобы вручную вводить данные об итогах голосования в "ГАС-Выборы", данные будут
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net