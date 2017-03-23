В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины Комментариев: 0



Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в настоящее время по делу проводится комплекс первоначальных следственных действий. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства обнаружения рядом с телом женщины её ребенка. На Тамбовщине возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины. Тело 32-летней погибшей с телесными повреждениями, характерными падению с высоты, было найдено сегодня рано утром под окнами пятиэтажного дома в одном из городов области. Рядом с трупом находилась 3-летняя дочь женщины. С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в настоящее время по делу проводится комплекс первоначальных следственных действий. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства обнаружения рядом с телом женщины её ребенка.



