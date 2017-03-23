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В Тамбовской области под окнами многоэтажки обнаружено тело женщины
Вчера, 12:30
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На Тамбовщине возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины. Тело 32-летней погибшей с телесными повреждениями, характерными падению с высоты, было найдено сегодня рано утром под окнами пятиэтажного дома в одном из городов области. Рядом с трупом находилась 3-летняя дочь женщины. С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в настоящее время по делу проводится комплекс первоначальных следственных действий. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства обнаружения рядом с телом женщины её ребенка.
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