На водителя, сбившего сотрудника ДПС, заведено уголовное дело Комментариев: 0



По версии следствия, в ночь на 31 марта в наукограде инспектор ДПС во время несения службы подал проезжавшему автомобилю знак остановки, но водитель, который в этот момент находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требование и при попытке скрыться сбил полицейского. Страж порядка оказался на капоте и во время поворота автомобиля упал на землю. Остановить автомобилиста удалось только, применив табельное оружие.



Сотрудник полиции с телесными повреждениями, в том числе травмой головы, был госпитализирован в больницу. На 25-летнего жителя Мичуринска заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.По версии следствия, в ночь на 31 марта в наукограде инспектор ДПС во время несения службы подал проезжавшему автомобилю знак остановки, но водитель, который в этот момент находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требование и при попытке скрыться сбил полицейского. Страж порядка оказался на капоте и во время поворота автомобиля упал на землю. Остановить автомобилиста удалось только, применив табельное оружие.Сотрудник полиции с телесными повреждениями, в том числе травмой головы, был госпитализирован в больницу.



