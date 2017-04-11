Кражи для перепродажи Комментариев: 0



После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, выяснилось, что мужчина возвращался в магазин, прихватив с прилавка женскую куртку и брюки. Он сознался в содеянном. Куртка была обнаружена и изъята.



По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тамбовские полицейские раскрыли кражи, которые совершались из магазина одежды. Они установили, что ранее задержанный за похищение мужской куртки 29-летний мужчина оказался причастен к аналогичной краже из той же торговой точки. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, добычу он пытался продать на Центральном рынке, но был запечен стражами порядка.После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, выяснилось, что мужчина возвращался в магазин, прихватив с прилавка женскую куртку и брюки. Он сознался в содеянном. Куртка была обнаружена и изъята.По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



