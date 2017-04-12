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Пассажиры иномарки попали в больницу после столкновения с деревом
Сегодня, 14:23
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Три человека госпитализированы в больницу после в ДТП в Мичуринске. Вчера в 16.40 на улице ЦГЛ у дома №48 неустановленный водитель, управляющий автомобилем «Форд Мондео», врезался в дерево, съехав с дороги.
Телесные повреждения получили трое пассажиров иномарки – мужчины 27 и 29 лет и 17-летняя девушка. «Скорая помощь» доставили пострадавших в травматологическое отделение Мичуринской городской больницы.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
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