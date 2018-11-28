Как избежать дачных краж? Комментариев: 0

Полицейские советуют тамбовчанам чаще проверять дачи в осенне-зимний период дачи. Воришки уносят все: от металлической посуды до бытовой техники. Чтобы избежать проникновения, необходимо ставить надежные замки и двери, решетки на окна, высокие заборы также создадут препятствие на пути злоумышленников. Не оставляйте садовый инвентарь и технику без присмотра дачных участках. Необходимо позаботиться о сохранности ценного имущества в дачных домах и заранее перевозить его в город. В зимний период чаще проверяйте свои дачи.



2 декабря в дежурную часть полиции обратилась 38-летняя тамбовчанка, которая сообщила о краже с ее дачи, расположенной в селе Дмитриевка. Как часто бывает в подобных случаях, именно длительное отсутствие хозяйки привело к хищению. Местный житель 1972 г. р. воспользовался ситуацией и совершил хищение металлоизделий с дачной территории. В ходе розыска злоумышленника задержали, но он успел сбыть украденное, а деньги потратил.



Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила предосторожности, это поможет избежать многих неприятностей. Полицейские советуют тамбовчанам чаще проверять дачи в осенне-зимний период дачи. Воришки уносят все: от металлической посуды до бытовой техники. Чтобы избежать проникновения, необходимо ставить надежные замки и двери, решетки на окна, высокие заборы также создадут препятствие на пути злоумышленников. Не оставляйте садовый инвентарь и технику без присмотра дачных участках. Необходимо позаботиться о сохранности ценного имущества в дачных домах и заранее перевозить его в город. В зимний период чаще проверяйте свои дачи.2 декабря в дежурную часть полиции обратилась 38-летняя тамбовчанка, которая сообщила о краже с ее дачи, расположенной в селе Дмитриевка. Как часто бывает в подобных случаях, именно длительное отсутствие хозяйки привело к хищению. Местный житель 1972 г. р. воспользовался ситуацией и совершил хищение металлоизделий с дачной территории. В ходе розыска злоумышленника задержали, но он успел сбыть украденное, а деньги потратил.Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила предосторожности, это поможет избежать многих неприятностей.



