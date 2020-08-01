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» » Пенсионный фонд меняет график работы

Пенсионный фонд меняет график работы

Сегодня, 09:24
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Пенсионный фонд меняет график работыС сегодняшнего дня территориальные органы Пенсионного фонда в Тамбовской области меняют график режима работы.

В частности, вводится трехдневный режим предоставления услуг (понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00) это связанно с санитарно-эпидемиологической обстановкой. С перечнем услуг, которые оказывают в течение трех дней можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.
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