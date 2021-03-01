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Задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС»
Сегодня, 09:15
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В АО «ТКС» новый скандал, на днях сотрудниками правоохранительных органов был задержан руководитель подразделения капитального строительства АО «ТКС» за попытку получения взятки.
Сотрудник тамбовского «Водоканала», отвечавший за технологическое присоединение новых потребителей к системе холодного водоснабжения и водоотведения, был задержан с поличным при получении денежных средств.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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