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ФК «Тамбов» обошелся бюджету почти в два миллиарда рублей
18 марта 2021
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Футбольный клуб Тамбов, по-видимому, скоро прекратит свое существование в суде рассматривается дело о банкротстве клуба, который занимает последнее место в турнирной таблице.
Все начиналось красиво. Региональные чиновники даже заявляли, что еще чуть-чуть, и мы выйдем в Лигу Европы, а закончилось взаимными обвинениями и серьезными потерями для бюджета области.
Согласно информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, предоставленной сетевому изданию «ПРАВО68», с 2013 года ФК «Тамбов» из бюджета области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат в объеме – 1,879 млрд. рублей.
Сумма впечатляет, если учитывать дотационный характер бюджета Тамбовской области.
«Почти два миллиарда рублей можно было направить на решение проблем и вопросов, актуальных для жителей области, чем сейчас обмениваться упреками. Да даже на развитие массового спорта, причём не только в областном центре, но и в сельских территориях», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Фото – ФК «Тамбов»
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