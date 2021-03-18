ФК «Тамбов» обошелся бюджету почти в два миллиарда рублей Комментариев: 0



Все начиналось красиво. Региональные чиновники даже заявляли, что еще чуть-чуть, и мы выйдем в Лигу Европы, а закончилось взаимными обвинениями и серьезными потерями для бюджета области.



Согласно информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, предоставленной сетевому изданию «



Сумма впечатляет, если учитывать дотационный характер бюджета Тамбовской области.



«Почти два миллиарда рублей можно было направить на решение проблем и вопросов, актуальных для жителей области, чем сейчас обмениваться упреками. Да даже на развитие массового спорта, причём не только в областном центре, но и в сельских территориях», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



Фото – ФК «Тамбов» Футбольный клуб Тамбов, по-видимому, скоро прекратит свое существование в суде рассматривается дело о банкротстве клуба, который занимает последнее место в турнирной таблице.Все начиналось красиво. Региональные чиновники даже заявляли, что еще чуть-чуть, и мы выйдем в Лигу Европы, а закончилось взаимными обвинениями и серьезными потерями для бюджета области.Согласно информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, предоставленной сетевому изданию « ПРАВО68 », с 2013 года ФК «Тамбов» из бюджета области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат в объеме – 1,879 млрд. рублей.Сумма впечатляет, если учитывать дотационный характер бюджета Тамбовской области.- считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.Фото – ФК «Тамбов»



