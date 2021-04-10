Водителя, который избил пассажира, будут судить 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя пассажирского транспорта, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Третий день фестиваля Чернозём 0 «ЧЕРНОЗЁМ», ты разБИваешь наше сердце… лайн-апом третьего дня!

Внимание: в Тамбовской области выявлен случай бруцеллеза 0 Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждают, что в Тамбовской области в Тамбовском районе выявлен случай бруцеллеза. Бруцеллез опасен не только для животных, но и для человека.

Горожане: «В пригородном лесу происходит тотальная вырубка леса» 0 Жители города Тамбова и области бьют тревогу в Пригородном лесу происходит вырубка деревьев.

Места захоронений в Тамбове переводят в цифру 0 Несколько лет подряд специалисты МБУ «Спецтехуниверсал» проводят работу по инвентаризации и оцифровке городских кладбищ в областном центре.

Попрошайничество теперь вне закона 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал закон о запрете попрошайничества в общественных местах. Ранее документ был принят Тамбовской областной Думой.

Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день? 0 Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!

На следующей неделе ожидается до +21 градуса 0 По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.

Прокуратура потребовала законсервировать недостроенное здание корпуса СОШ № 35 0 Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд к администрации областного центра с требованием провести работы по консервации объекта незавершенного строительства. Речь идет о недостроенном здании корпуса СОШ № 35.

Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах 0 Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.

Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»! 0 9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области приняло решение отклонить проект развития застроенной территории в границах ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса.

На Рассказовском шоссе заработали светофоры 0 С сегодняшнего дня, с началом дачного сезона, заработают в штатном режиме светофоры на Рассказовском шоссе.

Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана 0 В суд уйдет уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которых обвиняют в организации наркотрафика на территории Тамбовской области.

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцин 0 Очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 1,8 тыс. доз поступила в Тамбовскую область. В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям региона.

В Тамбове водитель автобуса сбил ребенка 0 Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Гастелло и 40 лет Октября произошло ДТП – водитель автобуса сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

В Мичуринске затопило набережную, которую недавно благоустроили 0 Благоустроенную в прошлом году набережную в городе Мичуринске затопило, в частности нижний ярус.

На строительство поликлиники под Тамбовом никто не заявился 0 Заявку на участие в аукционе на строительство поликлиники в Тамбовском районе не подал ни один подрядчик.

В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова 0 С 12 по 19 мая в Тамбовском драматическом театре пройдет фестиваль имени Н.Х. Рыбакова (возрастные ограничения 12+).