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Места захоронений в Тамбове переводят в цифру
Вчера, 08:25
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Несколько лет подряд специалисты МБУ «Спецтехуниверсал» проводят работу по инвентаризации и оцифровке городских кладбищ в областном центре. Сотрудники бюджетного учреждения выполняют геодезическое измерение территорий, составляют карту с разделением общей территории на сектора с выделением на них дорог и основных объектов, фотографируют захоронения.
Главное результаты исследований заносятся в единую базу данных в сети интернет. Сейчас в ней уже есть информация по 15 000 захоронениям.
Регистрационно-поисковая система расположена по адресу https://memorytmb.ru
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