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» » В Тамбовском районе падают электрические столбы

В Тамбовском районе падают электрические столбы

Сегодня, 08:53
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В Тамбовском районе падают электрические столбы Жители Тамбовского района жалуются губернатору на плохое состояние объектов электросетевого хозяйства.

«На нашей улице, в районе дома 26, упало два электрических столба, была вызвана служба электросетей, столбы были восстановлены, граждане обратили внимание сотрудников электросетей, на рядом стоящий, электрический столб, который держится на одних проводах, чтобы заменить и его, в чем нам было отказано», - пишут местные жители (орфография и пунктуация сохранены).

В настоящее время администрацией Тамбовского района направлен запрос в ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» для решения проблемы.
Фото:Pixabay
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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