Тамбовчане недовольны благоустройством парка «Победы» 0 История с благоустройством парка «Победы» в городе Тамбове набирает новые обороты. Молодые мамы с детьми выражают недовольство, как проведены работы по установке детской площадки.

Тамбовчан ждут температурные качели 0 В Тамбове в следующий понедельник столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, но через пару дней погода начнет меняться, в четверг днём ожидается только +11 градусов.

Больная коронавирусом ждала участкового врача четыре дня 0 В Тамбове выявлен вопиющий случай оказания медицинской помощи больной через четыре дня после обращения в лечебное учреждение. Факт удалось установить после вмешательства уполномоченного по правам человека в Тамбовской области, который обратился в управление здравоохранения.

Дачники в Тамбове боятся поливать огороды водой из Цны 0 Дачники города Тамбова, у которых располагаются участки в районе реки Цны, обратились в телеканал «Вести-Тамбов» на проблему ухудшения качества воды в Цне.

Отмечается значительный рост цен на борщевой набор 0 По данным службы статистики, за неделю марта значительнее всего подорожали овощи, входящие в так называемый борщевой набор, стоимость которого пытаются контролировать власти.

Торговая наценка на сахар достигает 30% 0 Жители Тамбовской области возмущены значительным ростом продовольственных цен, на этот счет в адрес врио главы администрации Тамбовской области продолжают поступать обращения граждан, недовольных высокими ценами в магазинах на продукты питания, в том числе сахар.

Суд решил, что АО «ТКС» не должно нести ответственность за крупнейшую аварию 0 Тамбовский Арбитражный суд встал на сторону АО «ТКС» в споре с прокуратурой в вопросе представления по аварии на сетях водоснабжения в районе дома № 63 «А» по ул. Рылеева в Тамбове, тогда без воды осталось более 60 тыс. человек.

Максим Егоров обозначил основные стратегические направления развития области 0 Вчера на пресс-конференции врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров обозначил основные стратегические направления развития области – это развитие туризма, привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, цифровые технологии.

В Мичуринском районе под воду ушел мост 0 Вследствие таяния снега значительно поднялся уровень воды в реке Воронеж из-за чего мост между посёлком Лесохимучасток и селом Старая Казинка Мичуринского района оказался затоплен водой.

Уголовное дело об убийстве Павла Игумнова поступило в суд 0 В Тамбовский областной суд и во второй западный окружной военный поступило уголовное дело в отношении подозреваемых в убийстве предпринимателя Павла Игумнова, которого убили в 2020 году.

В Тамбове до 16 апреля вновь отменены авиарейсы 0 Аэропорт «Донское» (Тамбов) снова отменяет авиарейсы, пока что ограничительные меры будут действовать до 16 апреля.

До конца апреля перекрыли движение по ул. Фабричная 0 В связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе по ул. Фабричная в городе Тамбове прекращено движение транспорта на участке от дома № 2а до переулка Тракторного. Предварительно ограничительные меры будут действовать до конца апреля.

В районе ТРЦ «РИО» провалился асфальт 0 На парковке в районе ТРЦ «РИО» произошел очередной провал над инженерными сетями. На днях из-за газовой коррозии обрушился свод канализационного коллектора на улице Фабричная, что также спровоцировало провал проезжей части.

Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая» 0 Жители северной части Тамбова, проживающие на 2-й Высотной улице, продолжают испытывать серьезные трудности из-за аварии на канализационном коллекторе. В водоканале пообещали провести работы до конца текущей недели, но, по словам местных жителей, до завершения работ еще далеко.

В Мичуринске прошёл городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов 0 Мичуринское местное отделение Общероссийской Общественной организации "Российского Союза ветеранов Афганистана" в прошедшие выходные провело городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов. Инициатором турнира стал Председатель правления ММО ТО ООО "РСВА" Игорь Иванович Волков,

Артем Александров: «Бардак с ремонтом дорог нужно прекращать» 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на состояние дорог и не только со старым покрытием, но и которые совсем недавно отремонтировали, в частности жалобы поступают на состояние дороги по ул. Гастелло.

В Тамбове установили новые контейнеры для вторсырья 0 В городе Тамбове АО «ТСК» устанавливает новые контейнеры для вторсырья на площадках для сбора ТКО в Тамбове. В эти контейнеры можно складывать не только пластик, но и металл, бумагу, стекло.

Алексей Поздняков назначен на новый срок 0 Депутаты Рассказовского районного совета приняли решение избрать главой района на новый срок действующего руководителя Алексея Позднякова.

В Тамбовской области производство сахара выросло на 68% 0 С 2022 года в нашем регионе на 68% увеличился объем производства сахара благодаря увеличению переходящего остатка сахарной свеклы прошлогоднего урожая. В Тамбовской области действует несколько сахарных заводов.

В области на отдельных маршрутах проезд подорожал до 30% 0 С 1 апреля значительно выросли цены на проезд в межмуниципальных маршрутах, тарифы поднялись от 12 до 28%. Речь идет о маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, в том числе в Тамбовском районе, в Рассказовском районе и так далее.