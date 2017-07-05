Эксперт назвал фаворитов выборов фестиваля «Нашествие-2017» Комментариев: 0

Выборы президента рок-фестиваля Нашествие-2017 в самом разгаре. В голосовании принимают участие Валерий Кипелов, Земфира, Глеб Самойлов, Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Константин Кулясов, Сергей Шнуров, Эдмунд Шклярский, Хелависа, Илья Чёрт, Сергей Бобунец, Филипп Киркоров, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Владимир Левкин. Всего 15 кандидатов.



По мнению политолога и любителя рок-музыки Владислава Федорова, «фаворитами избирательной гонки являются Валерий Кинчев, Юрий Шевчук и Сергей Шнуров. Как и в реальной политике заметно гендерное неравенство, поскольку в выборах принимают участие всего две женщины - Земфира и Хелависа. Я уже проголосовал за своего любимого артиста, а точнее за артистку. Вообще для ЦИК России это очень хорошая площадка для неформальной, я бы сказал даже, вирусной рекламы выборов. Через 8 месяцев пройдут главные выборы в стране, а к ним нужно готовиться загодя».







Фотограф Варя Валовиль

Как сообщил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев, чтобы проголосовать люди стоят в очередях. Голосование проводится в избирательных шатрах при помощи



В 2017 году фестиваль «Нашествие-2017» проходит уже в 18-й раз. В Большое Завидово Тверской области съедутся более 200 тысяч зрителей. Выборы президента рок-фестиваля Нашествие-2017 в самом разгаре. В голосовании принимают участие Валерий Кипелов, Земфира, Глеб Самойлов, Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Константин Кулясов, Сергей Шнуров, Эдмунд Шклярский, Хелависа, Илья Чёрт, Сергей Бобунец, Филипп Киркоров, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Владимир Левкин. Всего 15 кандидатов. По мнению политолога и любителя рок-музыки Владислава Федорова, «фаворитами избирательной гонки являются Валерий Кинчев, Юрий Шевчук и Сергей Шнуров. Как и в реальной политике заметно гендерное неравенство, поскольку в выборах принимают участие всего две женщины - Земфира и Хелависа. Я уже проголосовал за своего любимого артиста, а точнее за артистку. Вообще для ЦИК России это очень хорошая площадка для неформальной, я бы сказал даже, вирусной рекламы выборов. Через 8 месяцев пройдут главные выборы в стране, а к ним нужно готовиться загодя».Как сообщил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев, чтобы проголосовать люди стоят в очередях. Голосование проводится в избирательных шатрах при помощи специальных бюллетеней , которые были разработаны в Центризбиркоме России. Официальные итоги выборов 9 июля в 16.00 объявит председатель ЦИК Элла Памфилова, которая сама большая поклонница русского рока, она любит слушать «Наутилус Помпилиус», Владимира Высоцкого и группу «ЧИЖ & Co».В 2017 году фестиваль «Нашествие-2017» проходит уже в 18-й раз. В Большое Завидово Тверской области съедутся более 200 тысяч зрителей.



