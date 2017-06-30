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В ЦИК России разработали бюллетень для выборов президента фестиваля Нашествие
Сегодня, 13:20
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Впервые в этом году пройдут выборы президента НАШЕСТВИЯ. И помимо традиционных слоганов: «Я еду на НАШЕСТВИЕ» и «Я пережил НАШЕСТВИЕ», у Главного приключения года в этом году появился новый слоган: «Я выбираю НАШЕСТВИЕ».
Выборы президента НАШЕСТВИЯ пройдут в 3 этапа:
1-й этап – ВЫДВИЖЕНИЕ – с 21 июня по 25 июня. Где каждый желающий мог выдвинуть любую кандидатуру на выборы президента НАШЕСТВИЯ.
2-й этап – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР или ПРАЙМЕРИЗ – с 26 июня по 2 июля. Каждый желающий мог проголосовать за любую кандидатуру, воспользовавшись специальной страницей на сайте НАШЕго Радио.
И вот настало время Третьего этапа. По итогам предварительного голосования, отобраны 15 кандидатов в президенты НАШЕСТВИЯ, набравшие наибольшее количество голосов. Выборы проводятся непосредственно на поле НАШЕСТВИЯ, в специальном шатре для голосования в период с 7 по 9 июля.
Центральная избирательная комиссия подготовила официальный бюллетень для выборов президента фестиваля НАШЕСТВИЕ:
Напомним, голосование будет идти все три дня фестиваля — 7, 8 и 9 июля. Имя президента НАШЕСТВИЯ 2017 9 июля объявит глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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