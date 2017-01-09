На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран Комментариев: 0



Новогодние торжества отгремели в Тамбове в прошедшую субботу. Кубок Новогодней столицы в виде трех хрустальных коней на этот раз отправился в Ханты-Мансийск. Представители Югры представили тамбовчанам концерт и познакомили их с праздничной программой следующего года.



Проект «Новогодняя столица России» существует с 2012 года. Помимо Тамбова, ранее такой статус получали Казань, Владимир, Вологда и Сортавала (Республика Карелия). Каждый год Новогоднюю столицу России выбирает министерство культуры РФ. На первой в 2017 году губернаторской планерке были подведены итоги проведения в Тамбове новогодних и рождественских мероприятий. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в рамках реализации проекта «Тамбов - Новогодняя столица России -2017» в городе состоялось более 250 мероприятий, участниками которых стали более 160 тысяч человек. За месяц Тамбов посетили 24,5 тысячи гостей – жители 25 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 10 тысяч человек побывали в городе в рамках однодневных туров.Новогодние торжества отгремели в Тамбове в прошедшую субботу. Кубок Новогодней столицы в виде трех хрустальных коней на этот раз отправился в Ханты-Мансийск. Представители Югры представили тамбовчанам концерт и познакомили их с праздничной программой следующего года.Проект «Новогодняя столица России» существует с 2012 года. Помимо Тамбова, ранее такой статус получали Казань, Владимир, Вологда и Сортавала (Республика Карелия). Каждый год Новогоднюю столицу России выбирает министерство культуры РФ.



