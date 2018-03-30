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Ремонт школы № 24 завысили больше чем на полмиллиона рублей
30 марта 2018
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В контрольно-счетную палату города Тамбова поступило обращение УМВД России по городу Тамбову по вопросу необходимости проведения проверки организации, выполнения и оплаты работ по капитальному ремонту корпуса №2 общеобразовательной школы №24. По итогам проверки выявлены факты завышения объемов материалов, используемых при выполнении ремонтных работ, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ на 561,6 тыс. руб.
В период контрольного мероприятия, в целях исправления необоснованно завышенной стоимости выполненных работ составлены корректировочные акты о приемке выполненных работ формы №КС-2, согласно которых стоимость выполненных работ уменьшена на 561,6 тыс. руб.
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