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Александр Никитин отчитался перед депутатами за 2017 год
Вчера, 08:07
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В пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отчитался о результатах деятельности администрации за 2017 год. Руководитель региона выделил дальнейшее развитие АПК как базовой отрасли экономики региона, стабильное развитие в социальной сфере, лидерство через человеческий капитал и другие перспективные направления. Александр Никитин подчеркнул, что стратегия развития Тамбовской области отвечает поручениям президента страны и направлена на борьбу с социальными проблемами.
Отчет главы администрации Тамбовской области за 2017 год отличается достаточно интересной и живой подачей, его нельзя назвать формальным констатированием итогов прошедшего года – отмечают эксперты. «Легче зайца научить играть на аккордеоне, чем принять к исполнению новую идеологию в дорожном вопросе. Это касается всех, а чиновников областных и муниципальных — в первую очередь. Попытка изменить ситуацию началась в прошлом году, когда ставились преграды для недобросовестных подрядчиков и расторгались контракты» - заявил губернатор про дороги.
Глава моногорода Котовска Алексей Плахотников отметил, что выступлением губернатора дан сильный импульс - импульс жизни.
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