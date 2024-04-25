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Жители Тамбова опасаются за Пионерский парк из-за сомнительной репутации подрядчика
Сегодня, 13:05
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Жители Тамбова обратились к федеральным властям по поводу будущего Пионерского парка, который расположен рядом с их домами, сообщает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров. В парке дети играют, пенсионеры отдыхают, а молодежь занимается спортом. Местные жители также призывают других жителей поддержать их в этом вопросе.
В результате проведенных торгов контракт выиграла компания из Липецка, ООО «СУ 1», снизив стоимость работ с 30,7 до 26,8 миллионов рублей.
Жители Тамбова отмечают, что уже на этапе выбора подрядчика возникают серьезные сомнения в его способности качественно и своевременно выполнить работы, а также в правомерном использовании выделенных средств из бюджета. По их мнению, необходимо предотвращать возможные нарушения, а не ожидать, пока они приведут к еще более негативным последствиям.
Сомнения в компании ООО «СУ 1» основаны на следующих факторах:
- Компания участвовала в 34 арбитражных спорах, в которых с подрядной организации взыскиваются штрафы и задолженности из-за ненадлежащего исполнения контрактных обязательств.
- В отношении компании имеется 12 неоконченных исполнительных производств на сумму в 463,1 тысячи рублей.
- Компания дважды попадала в реестр недобросовестных поставщиков.
- У компании многочисленные штрафы за неисполнение обязательств.
- Компания неоднократно меняла учредителей и руководителей.
- У компании были задолженности по уплате налогов и сборов за 2024 год.
- В отношении компании было дело о признании ее банкротом и другие факты.
Ранее компанию ООО «СУ 1» уже оштрафовали на 2 миллиона рублей за нарушение сроков благоустройства сквера в Мичуринске. Руководитель СУ СКР по Тамбовской области, Александр Полшаков, поручил провести правовую оценку работников администрации города Мичуринска на предмет возможного преступления по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Речь шла о благоустройстве сквера в исторической части наукограда. Оказалось, что компании ООО «СУ 1» заплатили 1 миллион рублей за скамейки, которые так и не были установлены на объекте, использовались дешевые таблички из оргстекла вместо дорогих из латуни, как было указано в проекте. Кроме того, дорогостоящую плитку «смешали» с бюджетной, но в документах указали одинаковую цену - 1900 рублей за метр.
«В этой связи жители Тамбова просят в рамках закона исключить ситуацию, когда парк может изуродовать подрядчик, к которому у надзорных органов очень много вопросов. Здесь также важно проверить, как такой подрядчик мог выиграть торги, соблюдены ли были все условия в ходе проведения торгов», - сообщает Артем Александров.
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