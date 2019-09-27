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ФК «Тамбову» с нового сезона запретят играть на стадионе «Мордовия Арена»
Сегодня, 07:51
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Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 футбольному клубу «Тамбов» запретят проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, - сообщает www.championat.com.
«Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена. Вступят в силу новые требования по работе с болельщиками, маркетингу, из-за которых некоторым клубам может быть проблематично получить лицензию для участия в РПЛ. Не соблюдаете их — уходите в ФНЛ», — приводит слова Алексеева «Реальное время».
Напомним, что ФК «Тамбов» потерпел разгром от «Томи» и вылетел из Кубка России.
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