Именем генерала армии Рогожкина назвали турнир по дзюдо Комментариев: 0

В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России. Команда Тамбовской области представлена 36 дзюдоистами. От Мичуринска в её составе выступают 9 спортсменов из детско-юношеской школы и Центра подготовки спортивного резерва.



Приветствовали спортсменов в ЛА «Темп», где проходит турнир, организаторы и почётные гости. От лица главы города Максима Харникова участников, тренеров и многочисленных гостей приветствовал заместитель главы администрации города Сергей Гридчин. Церемонию открытия украсили выступления танцевально-спортивного клуба «Аида», воспитанников Центра патриотического воспитания им. генерала армии Н. Е. Рогожкина, ансамбля народного танца «Юность». А еще в подарок всем командам преподнесли корзины мичуринских яблок.



В течение двух дней спортсмены соревнуются в 8 весовых категориях. Победители войдут в сборную ЦФО и выступят на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Первые схватки начались сегодня утром и продолжатся завтра с 10.00. Помимо соревнований для участников запланирована масштабная экскурсионная и развлекательная программа. В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России. Команда Тамбовской области представлена 36 дзюдоистами. От Мичуринска в её составе выступают 9 спортсменов из детско-юношеской школы и Центра подготовки спортивного резерва.Приветствовали спортсменов в ЛА «Темп», где проходит турнир, организаторы и почётные гости. От лица главы города Максима Харникова участников, тренеров и многочисленных гостей приветствовал заместитель главы администрации города Сергей Гридчин. Церемонию открытия украсили выступления танцевально-спортивного клуба «Аида», воспитанников Центра патриотического воспитания им. генерала армии Н. Е. Рогожкина, ансамбля народного танца «Юность». А еще в подарок всем командам преподнесли корзины мичуринских яблок.В течение двух дней спортсмены соревнуются в 8 весовых категориях. Победители войдут в сборную ЦФО и выступят на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Первые схватки начались сегодня утром и продолжатся завтра с 10.00. Помимо соревнований для участников запланирована масштабная экскурсионная и развлекательная программа.



