|
Тамбовская епархия узаконила самовольные объекты
Сегодня, 08:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к администрации города Тамбова о признании права собственности на следующие объекты недвижимости: здание келейного корпуса, здание часовни расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3. Администрация города возражала против удовлетворения заявленных требований, поскольку разрешение на строительство спорных объектов недвижимости не выдавалось.
Как следует из материалов дела, строительство спорных объектов осуществлено без получения необходимых разрешений компетентных органов. Частью 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Как правило, самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.
При этом как было установлено судом, спорные объекты недвижимого имущества не нарушают прав и интересов третьих лиц. На основании изложенных обстоятельств иск о признании права государственной собственности Тамбовской области на спорные объекты недвижимости был удовлетворен.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.