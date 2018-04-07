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Ситуация с паводком в Тамбовской области продолжает усугубляться

Сегодня, 07:34
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Ситуация с паводком в Тамбовской области продолжает усугубляться В настоящее время в Тамбовской области в зоне подтопления находится 10 муниципальных районов, 2 городских округа и 7 участков дорог, десятки домов оказались подтоплены. В частности в результате повышения уровня воды в Цне произошел перелив участка дороги между н.п. Старчики и н.п. Кузьмино-Гать, движение прекращено, иметься объездной путь расстояние 40 км. В Мордовском районе подтоплено дорожное покрытие моста на выезде из районного центра. В городе Рассказово (талые воды с полей) подтоплена дворовая территория по ул. Набережная, Шмаковка, Бугровая и другие. Напряженная ситуация остается в пригородах города Тамбова.
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