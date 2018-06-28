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Александр Никитин провел встречу с председателем облизбиркома
28 июня 2018
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27 июня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел встречу с председателем областной избирательной комиссии Андреем Офицеровым по вопросам подготовки к единому дню голосования, который состоится 9 сентября. В этот день пройдет 352 избирательных кампаний. Жители региона выберут депутатов местных представительных органов, руководителей органов местного самоуправления, а также состоятся довыборы в областную Думу по Сосновскому одномандатному избирательному округу.
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