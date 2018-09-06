Шамояну вынесли приговор по уголовному делу Комментариев: 0



В целях реализации преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, другое лицо осуществило поиск лиц, проживающих на территории области и имеющих в собственности жилые помещения для регистрации иностранных граждан в указанных помещениях. После чего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, фиктивно зарегистрировало иностранных граждан в указанных помещениях, а также оформляло фиктивные справки об отсутствии у иностранных граждан заболевания наркоманией.



Согласно разработанной преступной схеме, Т. Шамоян осуществлял подготовку фиктивных справок, подтверждающих факт проживания родственников (по прямой восходящей линии) на территории Российской Федерации; разъяснял иностранным гражданам порядок действий, направленных на организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации; осуществлял поиск жилых помещений для фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства.



Осужденный организовывал подготовку фиктивных справок Администрации Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, согласно которым родственники иностранных граждан по прямой восходящей линии до 1991 года якобы проживали на территории указанных сельских поселений. Получив свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, иностранные граждане формировали пакет документов, необходимый для приобретения гражданства Российской Федерации.



Т. Шамояна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно со штрафом в размере ста тысяч рублей в доход государства. Т. Шамояну судом вынесен приговор по уголовному делу в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.В целях реализации преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, другое лицо осуществило поиск лиц, проживающих на территории области и имеющих в собственности жилые помещения для регистрации иностранных граждан в указанных помещениях. После чего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, фиктивно зарегистрировало иностранных граждан в указанных помещениях, а также оформляло фиктивные справки об отсутствии у иностранных граждан заболевания наркоманией.Согласно разработанной преступной схеме, Т. Шамоян осуществлял подготовку фиктивных справок, подтверждающих факт проживания родственников (по прямой восходящей линии) на территории Российской Федерации; разъяснял иностранным гражданам порядок действий, направленных на организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации; осуществлял поиск жилых помещений для фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства.Осужденный организовывал подготовку фиктивных справок Администрации Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, согласно которым родственники иностранных граждан по прямой восходящей линии до 1991 года якобы проживали на территории указанных сельских поселений. Получив свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, иностранные граждане формировали пакет документов, необходимый для приобретения гражданства Российской Федерации.Т. Шамояна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно со штрафом в размере ста тысяч рублей в доход государства.



