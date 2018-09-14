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Фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика"
В столице легкой промышленности области в городе Рассказово прошел фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика". Главная идея фестиваля - показать бренды города, которых немало - это и трикотажные и вязаные изделия. Всех участников праздника ждали увлекательные квесты и площадка для дегустации блюд русской кухни. Уже вечером народный артист РФ Владимир Девятов выступил с любимыми для всех песнями.
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В столице легкой промышленности области в городе Рассказово прошел фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика".
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