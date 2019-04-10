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» » Три года условно за желание нарастить мышечную массу

Три года условно за желание нарастить мышечную массу

Сегодня, 07:15
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Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Судом установлено, что молодой человек пытался купить из Белоруссии тестостерон и другие препараты, чтобы нарастить мышечную массу. Подсудимый регулярно ходил в тренажерный зал, но вот необходимого рельефа мышц никак добиться не мог.

При получении заказа на почте молодого человека задержали сотрудники ФСБ России по Тамбовской области. Суд назначил молодому человеку наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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