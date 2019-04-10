В течение недели жители Тамбова будут голосовать за территории благоустройства 0 Жители Тамбова с 15 по 19 апреля примут участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. На выбор представлено семь скверов, которые находятся в разных частях города.

Новым мэром Липецка может быть избрана женщина 0 Исполняющей обязанности мэра Липецка стала Евгения Уваркина, она является учредителем и председателем правления группы компаний "ТРИО", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока". Решение о назначении принял бывший градоначальник Сергей Иванов.

Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет 0 В тамбовском центре распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.

В Бондарском районе выясняют причины гибели рыбы 0 После публикаций в СМИ о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Бондарского района начата доследственная проверка.

Мичуринску передали капсулу с землей с родины Ю.А. Гагарина 0 В День космонавтики в Мичуринском краеведческом музее прошел исторический час «Мичуринск космический».

Всемирный день авиации и космонавтики 0 В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным.

Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 В Знаменском районе 11 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Три года условно за желание нарастить мышечную массу 0 Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом «О результатах деятельности администрации области за 2018 год и задачах на 2019 год».

Молодой человек совратил 12 несовершеннолетних девочек 0 Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Тамбовской области, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних девочек.

В Тамбове пройдет выставка легавых собак 0 В Тамбове 20 апреля впервые пройдет племенной смотр и традиционная выставка легавых собак.

На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц 0 В Мичуринске на празднике Благовещенья Пресвятой Богородицы замучили диких птиц.

Север Тамбова почти сутки без воды 0 В Тамбове 10 апреля произошла серьезная авария на крупном водоводе в районе улицы Советская, 106. Жители севера Тамбова остались без холодного водоснабжения.

В Кирсановском районе водитель сбил ребенка 0 В Кирсановском районе 10 апреля на 3 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» водитель «ВАЗ 2115» с прицепом допустил наезд на тринадцатилетнего мальчика.

В Гавриловском районе мало детских площадок, а детей ещё меньше 0 Прокуратура Гавриловского района требует от органов местного самоуправления Гавриловского района принятия необходимых мер по оборудованию на территориях поселений детских игровых площадок.

Владельцу тамбовского экстрим центра грозит реальный срок 0 В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, который был владельцем экстрим центра.

В России назвали размер достойной зарплаты 0 Россияне назвали размер достойной зарплаты. В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы - не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи.

В Знаменском районе в ДТП погибли два человека 0 В Знаменском районе в результате столкновения с грузовиком Scania водитель и пассажир ВАЗ-21074 скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия 0 По информации УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году на территории региона было проведено 74 публичных мероприятий, в которых участвовало 160 443 человека

В Первомайском районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер 0 В Первомайском районе Тамбовской области произошла трагедия - при сжигании сухой травы погиб пенсионер.