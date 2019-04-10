|
Три года условно за желание нарастить мышечную массу
Сегодня, 07:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Судом установлено, что молодой человек пытался купить из Белоруссии тестостерон и другие препараты, чтобы нарастить мышечную массу. Подсудимый регулярно ходил в тренажерный зал, но вот необходимого рельефа мышц никак добиться не мог.
При получении заказа на почте молодого человека задержали сотрудники ФСБ России по Тамбовской области. Суд назначил молодому человеку наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.