Прокуратура привлекла перевозчика за ошибочное списание 2 рублей с транспортной карты Комментариев: 0



Прокуратура Мичуринска признала такую ситуацию как нарушение законодательства о тарифах и ценообразовании в деятельности перевозчика. Проверкой установлено, что 10 августа заявитель совершил оплату своего проезда по маршруту №15 в наукограде с помощью социальной транспортной карты. При этом с его карты списали 22 рубля вместо 20 рублей, что является нарушением порядка ценообразования. По данному факту возбуждено административное производство. При повышении стоимости проезда в общественном транспорте у жителей Тамбовской области, в том числе в Мичуринске и Тамбове возникли проблемы с оплатой проезда. С некоторых пассажиров взимали по 22 рубля при безналичной оплате – то есть столько же, сколько положено отдавать наличными. Количество таких операций в общей массе, по данным официального источника, составило около 2%.Прокуратура Мичуринска признала такую ситуацию как нарушение законодательства о тарифах и ценообразовании в деятельности перевозчика. Проверкой установлено, что 10 августа заявитель совершил оплату своего проезда по маршруту №15 в наукограде с помощью социальной транспортной карты. При этом с его карты списали 22 рубля вместо 20 рублей, что является нарушением порядка ценообразования. По данному факту возбуждено административное производство.



