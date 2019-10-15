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Более 5 тысяч детей смогут получить поддержку от государства
Сегодня, 08:55
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На заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка». В следующем году ежемесячное пособие на третьего ребёнка повысится на 4,5% и составит более 9 тыс. руб.
Пособия предполагаются выплачивать не всем, а лишь тем детям, где в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения области. Предусмотрено предоставление ежемесячной денежной выплаты, с учетом периода выплаты в 2020 году составит 5100 человек.
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