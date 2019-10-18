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После очередного поражения ушел в отставку Александр Григорян
Сегодня, 09:50
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После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.
«В другом виде спорта, например, в женском футболе был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различить эти моменты, когда везет и не везет», - заявил журналистам Александр Григорян.
Григорян работал в команде с апреля 2019 года.
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