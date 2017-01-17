Управляющие компании Мичуринска наказывают за сосульки на крышах Комментариев: 0



По сообщению местной администрации, только за одну неделю из-за наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов на мичуринские управляющие компании было составлено порядка 10 протоколов об административном правонарушении. Сразу после новогодних праздников в городе были осмотрены десятки улиц. Проверка показала, что далеко не все управляющие компании содержат дома в порядке. Но в то же время, есть среди обслуживающих организаций отличившиеся положительно.



Проверки многоэтажек продолжатся. 26 января административная комиссия соберется на очередное заседание, на котором все составленные протоколы будут рассмотрены. Компании, которые устранят недостатки, получат только предупреждения. Другим же придется заплатить штраф.



Фото администрации Мичуринска. Очистка крыш от снега и наледи – прямая обязанность управляющих компаний. Но не все из них помнят об этом. Члены административной комиссии Мичуринска выяснили, кто из обслуживающих организаций недобросовестно выполняет свою работу.По сообщению местной администрации, только за одну неделю из-за наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов на мичуринские управляющие компании было составлено порядка 10 протоколов об административном правонарушении. Сразу после новогодних праздников в городе были осмотрены десятки улиц. Проверка показала, что далеко не все управляющие компании содержат дома в порядке. Но в то же время, есть среди обслуживающих организаций отличившиеся положительно.Проверки многоэтажек продолжатся. 26 января административная комиссия соберется на очередное заседание, на котором все составленные протоколы будут рассмотрены. Компании, которые устранят недостатки, получат только предупреждения. Другим же придется заплатить штраф.



