Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию

Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов

Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны

Тамбовчане зажгут свечи памяти 22 июня

Тамбовская область принимает участие в Российско-Китайском ЕХРО

О мероприятиях на День России

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного?

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения

Grupo Fuertes и ГК "Черкизово" инвестировали в "Тамбовскую индейку" 130 миллионов евро

Праздник последнего звонка в тамбовских школах

Тамбовщина опустилась в рейтинге качества жизни

В Тамбовской области сорваны сроки сдачи перинатального центра

» » » В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников

В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников

28 июня 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников
В торжественной церемонии приняли участие 36 человек - это победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. За успехи в учебе и спорте лучшие выпускники области были удостоены благодарственных писем региональной администрации.

В белом зале Асеевской усадьбы необычные выпускники. Юноши и девушки, несмотря на свой молодой возраст, смогли удивить своими талантами, успехами и настойчивостью, с которой они постигали знания. По такому случаю в честь удивительных гостей устроили театрализованное представление. Сначала их приветствовали владелец усадьбы Михаил Асеев и его домочадцы. А затем слово взяла вице-губернатор Наталья Астафьева. Она пожелала ребятам реализации намеченных планов и зачитала приветственный адрес от имени главы региона Александра Никитина.

Позади выпускные экзамены. Теперь молодым людям предстоит определиться, с какой профессией связать жизнь. Впрочем, эти выпускники сдали экзамены на «отлично» и вряд ли испытают трудности с поступлением в высшие учебные заведения.

По словам начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, ежегодно улучшается качество подготовки тамбовских школьников. Доказательством тому служат результаты единого государственного экзамена. Так, в этом году число выпускников сдавших профильные экзамены на 100 балов выросло почти на 30 процентов. Результаты ЕГЭ выше среднероссийских показателей. Всего аттестат в этом году получили почти 4 тысячи человек. Каждый четвертый выпускник набрал по каждому предмету от 80 балов и выше.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты

Десять тамбовских выпускников стали стобалльниками по русскому языку

Тамбовских отличников становится больше

Восемнадцать тамбовчан набрали сто баллов по ЕГЭ по русскому языку

Тамбовские школьники узнали результаты ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ, ...

16 тысяч школьников не смогли сдать ЕГЭ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В Ржаксе трактор чудом не убил пенсионера

Сегодня, 07:58
0
В поселке Ржакса Тамбовской области 28 июня на улице Советской водитель трактора «Т-150К» допустил наезд на велосипед «Десна», под управлением мужчины 1935 года рождения, который двигался навстречу трактору и, не убедившись в безопасности маневра, совершал поворот налево.

«Сады Мичурина» получили 60 миллионов рублей

Сегодня, 07:48
0
Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным

Котовск может стать территорией опережающего развития

Сегодня, 07:38
0
На очередном заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов) принято решение рекомендовать присвоить статус ТОСЭР моногороду Котовску Тамбовской области.

100 баллов за ЕГЭ по английскому языку набрал один выпускник

Сегодня, 07:32
0
Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по иностранным языкам в Тамбовской области. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, подавляющее большинство участников экзамена выбрали английский язык (245 человек). Из них только выпускница лицея №29

Жителей пострадавшего от взрыва дома в Моршанске заселят в середине июля

Сегодня, 07:26
0
В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей

28 июня 2017
0
Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе, сообщает ТАСС.

В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников

28 июня 2017
0
В торжественной церемонии приняли участие 36 человек - это победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. За успехи в учебе и спорте лучшие выпускники области были удостоены благодарственных писем

На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию

27 июня 2017
0
В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей.

Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты

27 июня 2017
0
По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.

Сын липецкого губернатора сбил насмерть женщину

26 июня 2017
0
В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Роман Королёв является сыном

Губернаторам готовят кнут и пряник

26 июня 2017
0
Как стало известно на прошлой неделе, одной из ключевых тем президентской кампании может стать пересмотр межбюджетных отношений в пользу субъектов РФ. В предвыборной программе Владимира Путина, в случае его выдвижения на новый срок, важное место займет вопрос передачи регионам дополнительных

Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов

26 июня 2017
0
По мнению россиян самым выдающимся человеком всех времен и народов является Иосиф Джугашвили (Сталин), на втором месте Владимир Путин, на третьем - Александр Пушкин. Такие данные приводят социологи из Левада-Центра.

В Мичуринском и Староюрьевском районах идет расчистка рек

26 июня 2017
0
По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользования, в Мичуринском и Староюрьевском районах проводятся работы по экологической реабилитации рек.

Тамбовский дом ребенка получит почти 20 миллионов рублей

26 июня 2017
0
Как отметили в управлении здравоохранения области, средства резервного фонда Президента РФ будут направлены в 2017 году на ремонт групповых помещений с заменой инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Кроме того, предусмотрен ремонт пожарных лестниц и отмосток,

В Мичуринском районе в ДТП погибли два человека

26 июня 2017
0
В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей.

#Я еду на НАШЕСТВИЕ бесплатно!

26 июня 2017
0
7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! Каждый год организаторы фестиваля стараются сделать так, чтобы дорога на фестиваль и обратно не омрачала три прекрасных дня НАШЕСТВИЯ – и в этом году при поддержке РЖД и предпринимателя Андрея Морозова это удалось.

НАШЕСТВИЕ 2017 приглашает гостей

24 июня 2017
0
В Москве 21 июня 2017 года в 17:00 состоялась пресс-конференция организаторов, партнеров и музыкантов «НАШЕСТВИЯ 2017». В этом году «НАШЕ Радио» решило отказаться от традиционного формата пресс-конференций и провести репетицию «НАШЕСТВИЯ» в центре Москвы в пространстве DI Telegraph.

Официальная позиция ЦИК России по «выдвижению кандидатов в Президенты»

23 июня 2017
0
ЦИК России 23 июня выступила с пояснениями относительно политической активности А.А. Навального.

Электронные технологии управления городом

23 июня 2017
0
Мэр Сеула Пак Вон Сун представил журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов – интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими, сообщает

Тамбовчане на страницах «Литературной газеты»

22 июня 2017
0
На страницах очередного номера общественно-политического еженедельника «Литературная газета» напечатаны произведения наших земляков. Так, в приложении издания «Литературный резерв» опубликована статья члена СП России, Почетного гражданина Тамбова Валентины Тихоновны Дорожкиной, в которой автор

Опубликованы документы о начале Великой Отечественной войны

22 июня 2017
0
На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net