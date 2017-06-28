В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников Комментариев: 0



В белом зале Асеевской усадьбы необычные выпускники. Юноши и девушки, несмотря на свой молодой возраст, смогли удивить своими талантами, успехами и настойчивостью, с которой они постигали знания. По такому случаю в честь удивительных гостей устроили театрализованное представление. Сначала их приветствовали владелец усадьбы Михаил Асеев и его домочадцы. А затем слово взяла вице-губернатор Наталья Астафьева. Она пожелала ребятам реализации намеченных планов и зачитала приветственный адрес от имени главы региона Александра Никитина.



Позади выпускные экзамены. Теперь молодым людям предстоит определиться, с какой профессией связать жизнь. Впрочем, эти выпускники сдали экзамены на «отлично» и вряд ли испытают трудности с поступлением в высшие учебные заведения.



По словам начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, ежегодно улучшается качество подготовки тамбовских школьников. Доказательством тому служат результаты единого государственного экзамена. Так, в этом году число выпускников сдавших профильные экзамены на 100 балов выросло почти на 30 процентов. Результаты ЕГЭ выше среднероссийских показателей. Всего аттестат в этом году получили почти 4 тысячи человек. Каждый четвертый выпускник набрал по каждому предмету от 80 балов и выше. В торжественной церемонии приняли участие 36 человек - это победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. За успехи в учебе и спорте лучшие выпускники области были удостоены благодарственных писем региональной администрации.В белом зале Асеевской усадьбы необычные выпускники. Юноши и девушки, несмотря на свой молодой возраст, смогли удивить своими талантами, успехами и настойчивостью, с которой они постигали знания. По такому случаю в честь удивительных гостей устроили театрализованное представление. Сначала их приветствовали владелец усадьбы Михаил Асеев и его домочадцы. А затем слово взяла вице-губернатор Наталья Астафьева. Она пожелала ребятам реализации намеченных планов и зачитала приветственный адрес от имени главы региона Александра Никитина.Позади выпускные экзамены. Теперь молодым людям предстоит определиться, с какой профессией связать жизнь. Впрочем, эти выпускники сдали экзамены на «отлично» и вряд ли испытают трудности с поступлением в высшие учебные заведения.По словам начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, ежегодно улучшается качество подготовки тамбовских школьников. Доказательством тому служат результаты единого государственного экзамена. Так, в этом году число выпускников сдавших профильные экзамены на 100 балов выросло почти на 30 процентов. Результаты ЕГЭ выше среднероссийских показателей. Всего аттестат в этом году получили почти 4 тысячи человек. Каждый четвертый выпускник набрал по каждому предмету от 80 балов и выше.



