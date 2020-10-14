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В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа
Сегодня, 09:38
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В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа, которую поставило Министерство здравоохранения России в количестве более 200 тыс. доз. Прививку в первую очередь сделали людям из группы риска: детям, пожилым людям, работникам бюджетной сферы.
В настоящее время медики ждут вторую партию вакцины. В разгар сезона простудных заболеваний, медики настоятельно рекомендуют сделать прививку. Прививка против гриппа состоит из вакцины с убитым вирусом, которые даже теоретически не могут привести к заболеванию.
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