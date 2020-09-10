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На избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппа

Вчера, 09:26
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На избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппаВ дни голосования 11-13 сентября на избирательных участках планируют делать прививки от гриппа. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Всего планируют привить в этом году более 500 тысяч жителей.

Сотрудники медицинских учреждений предупреждают, что в разгар сезона простудных заболеваний не исключена вероятность заражения одновременно коронавирусом и гриппом.
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