|
На избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппа
Вчера, 09:26
Комментариев: 0
Версия для печати
В дни голосования 11-13 сентября на избирательных участках планируют делать прививки от гриппа. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Всего планируют привить в этом году более 500 тысяч жителей.
Сотрудники медицинских учреждений предупреждают, что в разгар сезона простудных заболеваний не исключена вероятность заражения одновременно коронавирусом и гриппом.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.