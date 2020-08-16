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Прививку от гриппа планируют сделать не менее 60% жителей области
Сегодня, 09:34
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На совместном брифинге управления здравоохранения и управления Роспотребнадзора области было обозначено, что в рамках подготовки к началу эпидемиологического сезона от гриппа планируют привить не менее 60% жителей области.
С середины сентября экспертами прогнозируется рост респираторно-вирусных инфекций, обусловленный началом работы организованных коллективов. Для иммунизации населения будет создано 350 мобильных бригад.
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