|
В Рассказове заменили более полукилометра ветхого водопровода
Сегодня, 08:56
Комментариев: 0
Версия для печати
В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода. Старая водопроводная линия, сделанная из асбестовых труб, эксплуатировалась более 40 лет и исчерпала свой полезный ресурс. Новая водопроводная линия сделана из современных и долговечных материалов.
Работы были проведены Рассказовским филиалом Тамбовской сетевой компании. Новый водопровод должен прослужит около полувека.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.