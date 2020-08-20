|
В Рассказово прокладывают новый водопровод
Вчера, 15:57
Комментариев: 0
Версия для печати
В настоящее время в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 в городе Рассказово по улице Тамбовская специалистами АО «ТСК» ведутся работы по замене изношенного участка линии водоснабжения.
Старый асбестовый трубопровод эксплуатировался более 40 лет и будет заменен на трубы из нПВХ. Проведённый ремонт позволит значительно улучшить качество предоставляемой жителям города услуги по водоснабжению, а также надолго забыть о раскопках в месте прохождения трубопровода.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.