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В Тамбове перекрыли две улицы
В областном центре до сентября перекрыли движение на двух улицах. На улице Пушкарская прокладывают новый трубопровод для водоснабжения, а на 2-м Комсомольском проезде ремонтируют дорогу.
В настоящее время организованы маршруты объезда и выставлены временные дорожные знаки.
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В областном центре до сентября перекрыли движение на двух улицах. На улице Пушкарская прокладывают новый трубопровод для водоснабжения, а на 2-м Комсомольском проезде ремонтируют дорогу.
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