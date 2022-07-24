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Возбуждены уголовные дела по факту поставки нелегальной продукции в соцучреждения
Сегодня, 09:31
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Два уголовных дела возбудили в отношении должностных лиц ООО «Опусторг», которое поставляло в социальные учреждения Тамбовской области по контрактам нелегальную продукцию, а именно молочные продукты и мяса.
На маркировках продукции указывали недостоверные сведения о производителях, которые данные продукты не вырабатывали, а вместо молочного жира был растительный, что не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза.
Материалы дела направили в надзорные органы, после чего и возбудили уголовные дела.
Фото: https://ugra-news.ru/
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