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В Тамбовской области обнаружили тонну фальсифицированного сыра
Сегодня, 08:14
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Россельхознадзор выявил поставку фальсифицированного сыра в соцучреждения Тамбовской области. Так, ИП Мордасов В.А. доставил в регион тонну сыра от ООО «Стимул» без документов, подтверждающих происхождение продукта.
Компания также внесла сведения о проведении исследований несуществующей лабораторией. Специалисты взяли пробы данного товара в одном из детсадов Тамбовской области - и выяснилось, что в производстве использовались растительные жиры, недопустимые по норме.
Информацию о потенциально опасной продукции направили в правоохранительные органы, а также в управления соцзащиты и семейной политики, здравоохранения, образования и науки. Сведения получили и социальные учреждения.
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