В России стало больше хосписов Комментариев: 0 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России число врачей паллиативной помощи увеличилось с 2014 года более чем в 10 раз, а число хосписов выросло до 73, сообщает пресс-служба



По словам Вероники Скворцовой, в регионах на сегодняшний день действует 12 329 коек паллиативной помощи и более 16 тысяч коек сестринского ухода. Число хосписов выросло в РФ с 23 до 73, а детских хосписов – с 5 до 14, была введена должность врача по паллиативной помощи и в 2018 году утвержден профстандарт данной специальности.



Отметим, что к проблеме нехватки хосписов в России одной из первых привлекла внимание Елизавета Глинка. Доктор Лиза на средства своей семьи построила хосписы в Москве и Киеве. Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России число врачей паллиативной помощи увеличилось с 2014 года более чем в 10 раз, а число хосписов выросло до 73, сообщает пресс-служба Госдумы . «Государством уделяется особое внимание и финансированию дальнейшего развития системы паллиативной медицинской помощи. Суммарный объем расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в 2018 году вырос на 24% к 2017 году — до 21 млрд рублей, а на 2019 год — до 23 млрд рублей», — сказала Министр. Также она добавила, что с 2018 года из федерального бюджета на софинансирование оказания такой помощи в регионах выделяется более 4 млрд рублей.По словам Вероники Скворцовой, в регионах на сегодняшний день действует 12 329 коек паллиативной помощи и более 16 тысяч коек сестринского ухода. Число хосписов выросло в РФ с 23 до 73, а детских хосписов – с 5 до 14, была введена должность врача по паллиативной помощи и в 2018 году утвержден профстандарт данной специальности.Отметим, что к проблеме нехватки хосписов в России одной из первых привлекла внимание Елизавета Глинка. Доктор Лиза на средства своей семьи построила хосписы в Москве и Киеве. Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154.



