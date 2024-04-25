В первом чтении принят законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей 0 Принятие в первом чтении регионального законопроекта о мерах социальной поддержки многодетных семей на заседании Тамбовской областной Думы является важным шагом в реализации государственной политики по поддержке семей, в которых воспитывается множество детей.

В Мичуринске власти заплатили 3 млн рублей за недоделанный сквер 0 Ситуация в Мичуринске, где чиновники заплатили 3 миллиона рублей за уложенную кусками плитку и горы строительного мусора вместо зеленой зоны отдыха с фонарями, лавочками, разноцветной плиткой и газоном, вызывает серьезные опасения и недовольство среди жителей.

Жители Тамбова опасаются за Пионерский парк из-за сомнительной репутации подрядчика 0 Жители Тамбова обратились к федеральным властям по поводу будущего Пионерского парка, который расположен рядом с их домами, сообщает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров. В парке дети играют, пенсионеры отдыхают, а молодежь занимается спортом. Местные жители также призывают

На севере Тамбова замечены «организаторы» свалок 0 В областном центре последнее время стало заметно увеличение стихийных свалок, вызывающее недовольство среди жителей. Однако, эти свалки не возникают самостоятельно - они формируются силами самих тамбовчан.

Бизнесмен Андрей Попов попал в реанимацию после нападения 0 В пресс-службе Управления МВД России по Тамбовской области сообщили о задержании подозреваемого в нападении на бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова.

В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка китайской живописи 0 В Тамбове в областной картинной галерее состоялось открытие выставки китайской живописи под названием «Под знаком бирюзового дракона», организованной общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Тамбовского центра сотрудничества с странами Азии «Белый

Депутаты гордумы согласовали список дорог, подлежащих ремонту в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили план работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог местного значения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В Тамбове на маршруты выходят дачные автобусы 0 В Тамбове, согласно информации от муниципального учреждения «Пассажирские перевозки», начинают курсировать сезонные автобусы № 14Д и № 108.

Подрядчика тамбовской филармонии могут признать банкротом 0 Проблемы с реконструкцией тамбовской филармонии продолжаются. Недавно торги на поставку дорогостоящего оборудования для учреждения были отменены, а теперь выяснилось, что главный подрядчик объекта столкнулся с угрозой банкротства.

Задержан тамбовчанин готовивший подрыв объекта энергетической инфраструктуры 0 Житель Тамбова задумал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Депутаты передали в концессию электросетевое хозяйство Тамбова без проведения конкурса 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 24 апреля, депутаты приняли решение о предоставлении концессии АО «ОРЭС-Тамбов» для управления электросетевым хозяйством города без проведения конкурса.

В Токаревском округе суд обязал птицефабрику снизить шум от производства 0 Суд Токарёвского района по иску Управления Роспотребнадзора принял решение о возложении на ОАО «Токаревская птицефабрика» обязанности принять меры по снижению уровня шума от производства до 1 мая 2025 года в соответствии с требованиями СаПин.

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы». 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» существует более 20-ти лет. За это время ветеранское движение наладило связи со всеми ведущими организациями и учреждениями г. Мичуринска и Мичуринского муниципального

Сергей Белов покинул пост руководителя «Дирекции городских дорог» 0 В Тамбове Сергей Белов покинул свою должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог», - сообщает «ПроТамбов».

Житель Тамбовской области вымогал у мужчины деньги за «фиктивный интим» 0 В Мичуринском районном суде будет рассмотрено дело о получении 162 000 рублей за фиктивные услуги интимного характера. Преступник разместил в сети фейковое объявление и, завладев номером телефона случайного гражданина, начал отправлять ему угрозы. В результате невнимательный пострадавший вынужден

На территории области за год выявлено пять незаконных кредитных учреждений 0 В течение 2023 года список компаний, замеченных за нелегальной деятельностью на финансовом рынке в Тамбовской области, пополнился пятью новыми организациями, сообщили в местном отделении Банка России. Среди этих организаций оказались псевдоломбарды и одна «микрокредитная компания». Теперь в списке

В Мичуринске состоялся турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий 0 В бильярдном клубе «Пирамида» в Мичуринске состоялся ежегодный турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий. Перед началом состязаний собравшихся поприветствовал Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Руководитель Минэкологии обсудила с тамбовскими дачниками работы по очистке Цны 0 Глава регионального министерства экологии Алла Албегова, встретилась с подрядчиком, ответственным за расчистку берегов реки Цны, чтобы обсудить состояние дел с дачниками из СНТ «Педагог». Основной темой обсуждения стала уборка спиленной растительности на берегах реки, а также обеспечение доступа

Жителей Тамбовской области ждут длинные выходные в мае 0 Жителей Тамбовской области и страны в целом ожидают длинные майские выходные, которые начнутся уже в апреле. По информации Роструда, сотрудники, работающие на пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться отдыхом с 28 по 30 апреля и 1 мая. Суббота, 27 апреля, останется рабочим днем.

В Тамбове прошел традиционный субботник на реке Студенец 0 20 апреля в Тамбове состоялся уже десятый субботник на берегах реки Студенец, который объединил горожан не только для очистки общественных территорий, но и для обсуждения важных вопросов, связанных с сохранением малых рек и исторического наследия города. Инициатива живет все эти годы благодаря