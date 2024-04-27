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С 13 мая в Тамбове начнут отключать горячую воду

Вчера, 10:13
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С 13 мая в Тамбове начнут отключать горячую воду В областном центре начинается период отключения горячей воды, в связи с чем ежегодные гидравлические испытания будут проводиться в два этапа. В рамках первого этапа специалисты тамбовской компании "Квадра" выявят поврежденные участки сетей и выполнят необходимый ремонт. На втором этапе будет проведена проверка качества выполненных работ.

Информацию о времени отключения по конкретному адресу можно получить, введя регион, город и улицу в строку поиска на официальном сайте компании.

Первые испытания запланированы на период с 13 по 15 мая. В это время временно не будет горячей воды в домах, расположенных на улицах Степана Разина, Студенецкой набережной, Бориса Фёдорова и других.
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