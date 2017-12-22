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Мы помним ваш подвиг

Сегодня, 15:25
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Мы помним ваш подвигСвященный долг и обязанность каждого защищать свою Родину. Порой линии вооруженных конфликтов не проходят по нашим землям и, кажется, что война где-то далеко, не имеет к нам отношения, но это не совсем так. За последние годы российские солдаты защищали наших соотечественников в Южной Осетии, помогли Правительству Сирии разгромить оплот международного терроризма на территории Арабской республики.

23 декабря руководители Мичуринского отделения ветеранов Афганистана и представители ГК «АСБ» посетили семьи, где кормильцы погибли в локальных конфликтах. Руководитель ГК «АСБ» Юрий Михайлович Хохлов на постоянной основе оказывает помощь и поддержку инвалидам войны и семьям, которые остались без близких людей. По словам руководителя Мичуринского отделения ветеранов Афганистана Игоря Ивановича Волкова за последние пять лет Ю.М. Хохлов оказал материальную помощь и поддержку более 70 семьям военнослужащих.

Подполковник Сергей Александрович Сенин родился в городе Мичуринске. Получив в 1992 году специальность техника-механика, Сергей Александрович, без раздумий подал документы в Тамбовское училище химзащиты им. Н.И. Подвойского. С 1997 года начал службу командиром роты танкового полка в Екатеринбурге. 29 ноября 2016 года пришел приказ о командировании в Сирию. Из этой командировки Сергей Александрович старался звонить часто. Разговоры о хорошем обеспечении и плохой погоде успокаивали родных, 1 марта он должен был прилететь домой, оставались считанные недели. 16 февраля на специальное задание выехали шесть российских военных. Внезапное нападение бандитов из засады прервало жизнь С.А. Сенина, из завязавшегося боя вышли только двое российских военных с тяжелыми ранениями. Сергей Александрович, награжден орденом «Мужества» посмертно. От имени Ю.М. Хохлова родителям подполковника, которые проживают в Мичуринске, подарили телевизор.

Капитан Дмитрий Александрович Ломакин родился в 1983 году в Мичуринске, учился в 24-ой школе. В 2004 году успешно закончил Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище. Дмитрий Александрович, еще с детства мечтал стать военным, чтобы защищать свою Родину и близких людей, был прямым открытым человеком. Принимал участие в военной операции в Сирии и не вернулся оттуда. Представители ГК «АСБ» подарили Ольге Александровне холодильник.

Не менее сложная история - вооружённый конфликт на востоке Украины, который продолжается до настоящего времени. Многие наши сограждане решили добровольцами защищать русский мир от геноцида со стороны профашистских элементов. Майор Виктор Иванович Симонов вместе с семьей проживал в Мичуринске, участник боевых действий в Чеченской республике, приведем один из моментов в биографии офицера. После начавшегося кровавого конфликта на востоке Украины Виктор Иванович принял непростое решение помочь ополченцам в защите мирного населения от профашистских элементов. Его жизнь трагически оборвалась в Донецке в 2015 году. Любе, дочери майора, подарили ноутбук и принтер, девочка в этом году пошла в первый класс.

«Не в наших силах возвратить сыновей и мужей, которые не вернулись с поля боя, но наш гражданский долг помогать их семьям, - убежден Юрий Михайлович. Они пожертвовали самым дорогим, что есть своей жизнью, все живущие у них в неоплатном долгу».
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