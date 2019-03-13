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Депутаты единогласно одобрили отставку Сергея Чеботарева
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 15 марта, депутаты рассмотрели заявление главы города Тамбова Сергея Чеботарева о досрочном сложении полномочий по собственному желанию с 18 марта. Исполняющим обязанности главы Тамбова назначен первый вице-мэр Дмитрий Самородин.
Как сообщает пресс-служба городской думы, на внеочередном 54-м заседании депутатский корпус поддержал обращение главы города единогласно. Участники заседания поблагодарили Сергея Алексеевича за совместную работу и сотрудничество.
Как сообщает Медиалогия, по итогам февраля глава Тамбова Сергей Чеботарев занял 13 место, потеряв 7 позиций в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО.
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