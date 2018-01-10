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В Кирсановском районе в ДТП погибло пять человек
Сегодня, 17:34
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Сегодня ночью на 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе произошло страшное ДТП жертвами, которого стали пять человек. По предварительным данным УМВД по Тамбовской области при обгоне водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
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