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Реальные доходы тамбовчан нереально падают
Сегодня, 08:57
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В Тамбовской области реальные денежные доходы на душу населения в январе-июле этого года в сравнении с январем-июлем 2017 года снизились на 1,5%. В июле 2018 года в сравнении с июнем снизились - на 4,4%, сообщает Тамбовстат.
В июле 2018 года денежные доходы населения составили 26062,7 млн. рублей или в расчете на душу населения 25216 руб. 66 коп. против 24356 руб. 47 коп. в июле 2017 года.
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