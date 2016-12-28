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Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухни

Сегодня, 14:48
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Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухниОдним из самых ожидаемых событий Новогодней столицы России станет гастрономический фестиваль "Рождественская сказка". Он состоится 5 января в 10:00 у ледового дворца спорта "Кристалл".

В Тамбов приедут около 28 представителей гастрономической индустрии из районов области и других регионов страны. Посетители смогут не только приобрести понравившиеся товары на ярмарке, но и попробовать различные блюда. Бесплатная дегустация – это одно из обязательных условий участия в фестивале.

Как сообщают организаторы, тамбовские производители собираются готовить жареных на вертеле поросят и фазанов, холодец, горячие блины и крендели, травяной чай, привезут мед и медовуху, мясные и колбасные изделия, сыры и домашнее молоко. "Вишневая столица" Тамбовщины - город Уварово будет потчевать гостей выпечкой с вишневой начинкой, горячими вишневыми напитками. Представители Котовска удивят картофельными чипсами и восточными сладостями. Город Рассказово и Рассказовский район привезут на гастрофестиваль кашу и различные мясные деликатесы, которые никого не оставят равнодушным. Запах ванили, аромат корицы, вкусная сдоба будет представлена Тамбовом и Тамбовским районом, городом Жердевкой, Мичуринском и Мичуринским районом, Кирсановом и др.

Липецкая область угостит кашей по-раненбургски, холодцом и ароматной сдобой, Белгородская - привезет свою знаменитую белгородскую кашу, которую будут готовить на специальном гастромобиле, Тульская область порадует своими знаменитыми тульскими пряниками, Белевской пастилой и другими угощениями.

Все участники будут соревноваться в приготовлении самой вкусной каши для Деда Мороза. На этом конкурсе будут представлены уникальные рецепты каши 8 территорий. Попробовать кашу для деда Мороза смогут и все желающие: ожидается одномоментное приготовление порядка 1500 порций. Для удобства гостей и горожан возле ледового дворца спорта "Кристалл" будут оборудованы площадки для приема пищи, места для торговли.

Участники Фестиваля получат именные дипломы. А победитель конкурса "Каша Деда Мороза" - памятную медаль. Гостей Фестиваля ждет масса гастрономических впечатлений и заряд хорошего настроения. По традиции будет подготовлена интересная концертная программа. В фестивале примет участие президент Национальной ассоциации хранителей гастрономического наследия и туризма "Очаг" Олег Алексеев (Москва).
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Рождественский базар у Кристалла приглашает любителей русской кухни

Сегодня, 14:48
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Одним из самых ожидаемых событий Новогодней столицы России станет гастрономический фестиваль "Рождественская сказка". Он состоится 5 января в 10:00 у ледового дворца спорта "Кристалл".

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