В Тамбовской области ухудшится погода Комментариев: 0



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью от –4 до +1 градуса. Днем в регионе будет плюсовая температура – 2-7 градусов.



При нахождении на улице нужно быть крайне внимательным и осторожным. Неблагоприятные погодные условия могут привести к падению слабоукрепленных конструкций, росту ДТП, заторам на трассах. ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщает об ухудшении погодных условий. Завтра, 27 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем и ночью прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью от –4 до +1 градуса. Днем в регионе будет плюсовая температура – 2-7 градусов.При нахождении на улице нужно быть крайне внимательным и осторожным. Неблагоприятные погодные условия могут привести к падению слабоукрепленных конструкций, росту ДТП, заторам на трассах.



